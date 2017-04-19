В Подмосковье обследуют деревья в детских садах, школах и лагерях

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора и лесопатологи проверят на безопасность деревья в детских садах, школах и лагерей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы надзорного ведомства Московской области Татьяны Витушевой.

"Проверять детские оздоровительные лагеря мы начнем в мае. Уделим особое внимание проверке деревьев. Мы будем обращаться к лесопатологам, которые будут давать заключение о состоянии деревьев. Если такое заключение не будет получено, детей в лагерь не пустят", — рассказала Татьяна Витушева.

Как заявила руководитель Госадмтехнадзора Московской области, инспекторы завершат проверки детских оздоровительных лагерей до 1 июня, а школы и детские сады — за лето.