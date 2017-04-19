Крупнейшие застройщики примут участие в акции "Лес Победы" 29 апреля

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компании-члены Ассоциации застройщиков Московской области примут участие в масштабной экологической акции "Лес Победы" 29 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу президента крупнейшего объединения девелоперов Подмосковья Андрея Пучкова.

"Сажая деревья, мы улучшаем условия жизни для себя и своих детей, а также сформируем новый облик родного региона. Компании — члены Ассоциации застройщиков Московской области построили миллионы квадратных метров жилья, а 29 апреля в Подмосковье общими усилиями высадим более миллиона саженцев", — отметил Андрей Пучков.

Основным участком будет площадка в 14,6 гектаров около деревни Красный Поселок Истринского района Московской области. Деревья высадят на более чем 80 площадках.