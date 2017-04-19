В Егорьевске приведут в порядок почти 50 километров дорог

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Почти 50 километров областных автомобильных дорог приведут в порядок в подмосковном Егорьевске в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу генерального директора "Мосавтодора" Владимира Цыцулина.

"Дорожными службами Московской области в городском округе Егорьевск будет выполнен ремонт на 13 участках общей протяженностью 49 километров", — отметил Владимир Цыцулин.

Как заявил гендиректор государственного учреждения, по технологии "Новачип" приведут в порядок три улицы в Егорьевске: Бронницкую, Профсоюзную и Самойлова.

"При укладке асфальтобетона по данной технологии происходит заполнение трещин модифицированным вяжущим, которое прекращает дальнейшее их развитие. Слой горячего асфальтобетона заполняет выбоины и неровности, что дает возможность не делать предварительный ямочный ремонт и санацию трещин", — пояснил Владимир Цыцулин.