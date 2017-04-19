В подмосковных школах 19 апреля запустили проект "Я - россиянин"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В школах Подмосковья в преддверии Дня Победы запустили инновационный образовательный проект "Чемоданчик для творчества "Я — россиянин"" 19 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

Серию тематических уроков проведут для учеников 4-7 классов. Проект предназначен для развития межкультурного диалога, а также толерантности и патриотизма.

На тематических уроках по укреплению российской гражданской идентичности будут присутствовать представители региональных и местных органов власти, а также религиозные и общественные деятели.