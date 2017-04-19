В Талдомском районе 19 апреля открыли станцию обезжелезивания

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Торжественное открытие станции обезжелезивания, построенной по программе губернатора Подмосковья "Чистая вода", состоялось в поселке Северный Талдомском районе 19 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

Строительство данного объекта было обусловлено тем, что многие местные жители жаловались на качество воды. Для решения проблемы администрацией Талдомского района и администрацией поселка Северный, а также Министерством жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья были приняты меры к строительству станции водоочистки артезианской воды.

Ультрафиолетовые установки обеззараживают жидкость, чтобы местные жители могли потреблять только качественную питьевую воду. Сейчас станция функционирует в автоматическом режиме, поэтому оперативному персоналу не нужно постоянно находиться на объекте.