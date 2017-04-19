Почти 1,5 тысячи мест выдачи инвентаря будут работать на субботнике в МО

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Почти 1,5 тысячи пунктов выдачи инвентаря будут работать во время областного субботника в Подмосковье 22 апреля. Ознакомиться со списком местоположения пунктов выдачи инвентаря можно на портале меняемдворы.рф. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Во время регионального субботника приведут в порядок территорию дворов, парков, скверов, социальных учреждений, СНТ и лесопарковых зон. Участники мероприятия соберут и вывезут мусор, покрасят цоколи и ограждения. Также в рамках мероприятия высадят растения и посеют газоны", — рассказал Дмитрий Пестов.

Более 460 тысяч жителей пришли на региональный субботник в Подмосковье 8 апреля. Тогда они собрали более 120 тысяч кубометров мусора. По предварительным данным, вторая областная акция соберет еще больше активных жителей.

"Во всех городах и районах должно быть организовано широкое информирование населения о проведении субботника, о местах выдачи инвентаря и работах, в которых жители могут принять участие. Важно также создать праздничное настроение для людей, чтобы они с удовольствием приходили на субботник. На улицах и во дворах должна звучать музыка, необходимо организовать концерты, конкурсы и другие развлекательные мероприятия", — подчеркнул Дмитрий Пестов.