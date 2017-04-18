Андрей Воробьев поздравил с юбилеем Ветеранскую организацию

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональную Ветеранскую организацию с 30-летием. Об этом сообщил телеканал "360".

"Ветеранская организация — это одна из наиболее полезных и эффективных форм гражданского общества, она включает широкий спектр направлений: от социальной поддержки, просветительской работы до патриотического воспитания молодежи. Среди вас есть лидеры поисковых движений, авторы и редакторы изданий, выпускающих очень важные, правдивые исторические книги. Каждый из вас внес существенный вклад в историю нашего региона", — отметил Андрей Воробьев.

За время существования организация стала самым масштабным общественным объединением в Подмосковье. Фронтовиков ВОВ в ней насчитывается восемь тысяч, а тружеников тыла — 80 тысяч. В настоящее время подобные советы функционируют в каждом подмосковном муниципалитете.