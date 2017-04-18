Проект по утилизации космического мусора презентовали в Реутове

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Инженер-конструктор "НПО машиностроения" Антон Свиридов презентовал проект по утилизации космического мусора на II форуме инновационных идей в подмосковном Реутове. Об этом сообщил телеканал "360".

"Космическая отрасль видит насущную необходимость в реализации проектов, подобных нашему. И если будет принято государственное решение о развитии системы обслуживания космических аппаратов, очистки мусора национальными средствами, тогда, возможно, наш проект станет одним из претендентов на реализацию этой программы в России", — рассказал Антон Свиридов.

Как отметил инженер-конструктор, для осуществления идеи необходимо финансирование и согласование на государственном или международном уровне.