Около 600 тысяч кв. метров нежилой недвижимости ввели с начала года

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Около 600 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости ввели в эксплуатацию в Московской области в первом квартале 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минстройкомплекса Московской области Сергея Пахомова.

На первом месте оказались коммерческие площади объектов логистики. Их общая площадь составила более 204 тысяч квадратных метров. Второе место заняли объекты торговли и услуг. Их площадь составляет более 123 тысяч квадратных метров.

"Также в сравнении с первым кварталом 2016 года заметен большой прирост введенных площадей транспортной инфраструктуры и административных зданий – за первые три месяца 2017 года введено более 103 и 89 тысяч квадратных метров соответственно", – прокомментировал Сергей Пахомов.

По словам министра подмосковного строительного комплекса, введенные в эксплуатацию объекты коммерческого назначения увеличивают бюджет области и снабжают местных жителей новыми рабочими местами.