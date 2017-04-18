Кинофестиваль «17 мгновений…» стартует в Павловском Посаде 19 апреля

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Международный кинофестиваль "17 мгновений…" стартует в Московской области 19 апреля. Праздничное мероприятие пройдет в честь советского актера Вячеслава Тихонова. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

В рамках мероприятия пройдут творческий вечер с Борисом Грачевским, показ музыкального спектакля Московского губернского театра "ФильмФильмФильм", концертная программа "Песни нашего кино", а также мастер-классы для детей под руководством профессиональных мультипликаторов.

Организаторами кинофестиваля являются администрация городского округа Павловский Посад при поддержке Министерства культуры Московской области, Фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, а также Госфильмофонд РФ, Союз Кинематографистов России, Киностудия им. М. Горького, Киноцентр "Мосфильм", Гильдия актеров кино России.