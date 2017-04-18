Мотосезон в Подмосковье откроют праздником

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Праздник "Мы вместе за безопасность дорожного движения" откроет мотосезон в Московской области 22 апреля. Мероприятие пройдет на открытой площадке международного выставочного центра "Крокус Экспо". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью.

Участники мероприятия смогут познакомиться с раритетной современной техникой региональной Госавтоинспекции. Также они увидят трюки профессиональных велосипедистов BMX. Для юных зрителей организаторы подготовили образовательный проект "Школа дорожной безопасности".

На региональный праздник также придут члены правительства Московской области и управления Госавтоинспекции Подмосковья, а также сотрудники региональных министерств и ведомств, представители байкерских, мотоциклетных и спортивных клубов.