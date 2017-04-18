МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более 200 старшеклассников приняли участие в экологической игре "Стратег" в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Минэкологии Московской области Александра Когана.

"Минэкологии делает большую ставку на экологическое просвещение, чтобы следующие поколения не совершали ошибок в обращении с отходами, видели вектор развития этой отрасли в сторону переработки, а мусор воспринимали как полезное вторичное сырье. Ребята должны стать примером для взрослых по организации раздельного сбора", – прокомментировал Александр Коган.

Участники экоквеста размышляли о том, как правильно обращаться с отходами и решали, куда нужно везти мусор. Также школьники рассматривали технологии переработки и ликвидации мусора.

"Экоквесты прошли уже в 200 школах Подмосковья и будут продолжаться. Проведение игр и других просветительских экологических акций входит в программу мероприятий Года экологии в Московской области", — добавил Александр Коган.