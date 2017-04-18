Подмосковная "Система-112" будет работать на семи языках во время ЧМ-2018

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В подмосковную "Систему-112" набирают операторов-лингвистов, которые будут работать во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас здесь работают восемь профессионалов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"На сегодняшний день в "Системе-112" уже работают операторы со знанием английского, немецкого, французского и финского языков. До конца года планируется дополнить штат специалистами со знанием испанского, итальянского и китайского языков", — рассказал Дмитрий Пестов.

Представители "Системы — 112" заключат договор со специализированным лингвистическим центром, чтобы квалифицированные преподаватели помогли обрабатывать вызовы на иностранных языках.

"Важно, что подмосковная "Система — 112" соответствует современным критериям "доступной среды". Граждане с нарушениями слуха и речи могут вызвать экстренные службы через сурдопереводчика. Пообщаться с ним можно в "skype", а также через мобильное приложение "112"", — подчеркнул Дмитрий Пестов.