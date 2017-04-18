Более семи тысяч жителей прошли диспансеризацию в Химках в 2017 году

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более семи тысяч человек проверили свое здоровье в рамках плановой диспансеризации в подмосковных Химках с начала 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

В подмосковных Химках бесплатную диспансеризацию могут пройти люди, чей возраст кратен трем.

Около 400 человек проходят медосмотр в Левобережной городской поликлинике каждый месяц. В следующий раз Единый день диспансеризации пройдет 27 мая.

Предположительно, более 36 тысяч человек должны пройти диспансеризацию в подмосковных Химках в 2017 году.