Госжилинспекция зарегистрировала более 200 нарушений законодательства

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более 200 нарушений жилищного законодательства обнаружили инспекторы Госжилинспекции в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы регионального надзорного ведомства Вадима Сокова.

"Эксперты выявили 162 предписаний об устранении выявленных нарушений и составили 333 протокола об административной ответственности", – рассказал Вадим Соков.

По его словам, эксперты рассмотрели 98 административных дела и выписали штрафов на сумму более 554 миллионов рублей.

"Больше всего административных протоколов составили в Красногорске – 54, в Клинском районе – 37, а также в Ногинском районе – 16", — отметил Вадим Соков.