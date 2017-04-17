Более 700 человек пришли на фестиваль робототехники в подмосковном Одинцове

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Участники мероприятия участвовали в мастер-классах и слушали лекции от именитых экспертов.

Более 700 человек приняли участие в первом региональном фестивале "РобоСити2017" в подмосковном Одинцове. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Одинцовского района Андрея Иванова.

"Организаторы постарались сделать мероприятие максимально интересным для тех, кто интересуется программированием роботов, и для тех, кто видел обладателей искусственного интеллекта только в кино", — рассказал Андрей Иванов.

Участники фестиваля по робототехнике участвовали в мастер-классах, а также слушали лекции от экспертов в сфере информационных технологий.

"В рамках мероприятия также состоялся хакатон и — популярный на ИТ-форумах формат, когда участники конкурса разрабатывают свой проект на скорость и презентуют его судьям. Юным инженерам и их родителям было отведено всего восемь часов на создание робота собственными руками", — добавил Андрей Иванов.