Четырнадцать долгостроев "СУ-155" сдадут в Московской области до 2017 года

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Финансировать проект будут банк-санатор "Российский капитал" и ЗАО "Стройпромавтоматика".

14 долгостроев "СУ-155" планируют завершить в Красноармейске, Звенигороде, Домодедове и Одинцовском районе до конца 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минстроя Подмосковья Сергея Пахомова.

"В том числе семь объектов, в которых пострадавшим дольщикам предоставлена 2581 квартира, введены с начала 2017 года", — рассказал Сергей Пахомов.

Финансировать проект будут банк-санатор "Российский капитал" и ЗАО "Стройпромавтоматика". В 2015 году в Московской области ввели в эксплуатацию 30 долгостроев компании "СУ-155".