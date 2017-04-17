Расписание электричек на Ярославском направлении изменится с 22 апреля

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Там будут проводить ремонтные работы.

Расписание электропоездов на Ярославском направлении изменится с 22 апреля по 31 мая из-за ремонта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

Расписание 11 пригородных электропоездов изменится расписание на первом главном пути перегона "Пушкино — Мытищи" Ярославского направления Московской железной дороги с 22 по 23 апреля. Кроме того, сократится маршрут следования семи электропоездов и поменяется время отправления и прибытия 14 электропоездов.

На время обкатки нового первого главного пути "Пушкино — Мытищи" изменится расписание 37 электропоездов с 23 апреля и по 31 мая.

С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте компании и на сервисе "Яндекс-Расписание".