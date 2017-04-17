Новая перехватывающая парковка появилась у станции Крюково в Зеленограде

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Чтобы воспользоваться парковкой бесплатно, нужно быть пассажиром пригородной электрички в пределах МКАД.

Новую перехватывающую парковку на 64 машиноместа открыли у железнодорожной станции Крюково в подмосковном Зеленограде. Семь парковочных мест выделили для водителей-инвалидов. Об этом сообщил телеканал "360".

Водитель может пользоваться парковкой бесплатно только в том случае, если он является пассажиром пригородной электрички в пределах МКАД. В качестве подтверждения нужно сохранять билеты на электричку в оба конца. Их будет принимать автомат карты "Тройка" при выезде.

"Те, кто на электричках в Москву не ездит, тоже могут оставлять здесь машину. Правда, уже за плату. Если потерял пригородный билет, то тоже придется заплатить по тарифу. С 7:00 до 22:00 парковка здесь стоит 50 рублей в час. А в вечернее время, то есть с 22:00 до 7:00, здесь парковка уже стоит 50 рублей в час за первые два часа, далее бесплатно. Соответственно, жители близлежащих домов могут оставлять здесь свои машины всего лишь за 100 рублей за ночь", — рассказала специалист пресс-службы АМПП Анна Пивоварова.

Благодаря перехватывающим парковкам должен сократиться автомобильный поток, разгрузятся дороги с плотным движением.