В Подмосковье до 2020 года построят 230 учебных заведений

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. 230 школ построят в Подмосковье до 2020 года. На эти цели из бюджетных и внебюджетных средств выделят около 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Минстроя Московской области Сергея Пахомова.

"Новые школы будут строиться по так называемому "умному социальному проекту". Условно проект каждой школы поделен на три блока — средняя и старшая школа, начальная школа и общешкольные помещения. Неоспоримое преимущество модульного проекта заключается в том, что его можно реализовать на земельном участке практически любой конфигурации за счет возможности изменения положения блоков-модулей", — рассказал Сергей Пахомов.

По словам министра строительного комплекса Московской области, модульный проект предусматривает компактную, линейную и диагональную компоновку блоков.

"Умные" школы будут оснащены самым совершенным оборудованием, отвечающим современным требованиям и стандартам. Вместе с тем, объекты не будут выглядеть однотипно, индивидуальность архитектурного облика будет достигаться за счет необычных входных групп, применения различных фасадных решений, а также благодаря вариативности внутренних планировок и интерьера", — добавил Сергей Пахомов.

Как отметил Сергей Пахомов, использование типовых модульных проектов должно сократить сроки их исполнения. Также это позволит сэкономить до 20% бюджетных средств за счет сокращения затрат на проектирование и экспертизу.