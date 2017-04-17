В Люберцах жена во время пьяной ссоры убила мужа

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали женщину, которая во время пьяной ссоры убила своего мужа в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Московской области.

По информации следствия, мужчину привезли в больницу с ранением грудной клетки. Он умер во время оказания медицинской помощи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека".