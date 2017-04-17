В Мытищах арестовали взломщика-рецидивиста

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 41-летнего взломщика квартир в подмосковных Мытищах. Он попался на очередном деле. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Московской области.

По информации следствия, у преступника изъяли целый набор отмычек и других инструментов для вскрытия замков. Уже доказана причастность рецидивиста к 10 кражам из квартир. Он украл денег, драгоценностей и оргтехнику на общую сумму в миллион рублей.

41-летний мужчина не признал своей вины и отказался давать показания. Против рецидивиста возбудили дело по статье "Покушение на кражу". Ему грозит до шести лет лишения свободы.