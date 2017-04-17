В Сергиевом Посаде начали строить первую школу модульного типа

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Строительство первой модульной школы началось в микрорайоне "Северный" в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минстроя Подмосковья Сергея Пахомова.

"Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1100 ученических мест. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году", — рассказал Сергей Пахомов.

Модульную школу построят в рамках областной программы "Образование Подмосковья". Подрядчик уже приступил к монолитным работам. В четырехэтажном учебном заведении появятся 44 класса, актовый зал, медицинский кабинет, два спортивных зала и столовая.

"На прилегающей территории будут расположены различные функциональные площадки: спортивные, детская, для проведения школьных мероприятий. Важно, что здесь будет обеспечена безбарьерная среда для маломобильных групп населения", — добавил Сергей Пахомов.