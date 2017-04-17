В Подмосковье создадут афишу культурных событий

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев встретился с заместителями председателя областного правительства. Губернатор рассказал, что в регионе появится навигатор интересных событий для местных жителей и гостей. Об этом сообщил телеканал "360".

С помощью культурной афиши местные жители и гости Подмосковья будут получать необходимую информацию о концертах, выставках, мастер-классах и других мероприятиях.

Участники заседания также обсудили систему рейтингов парков, которую разрабатывает подмосковное правительство. В ближайшее время по поручению главы Подмосковья создадут план благоустройства.

"Мы заинтересованы, чтобы в каждом городе жители имели возможность проводить выходные и будние дни с детьми, и сами взрослые, проводить и летом, и зимой различные мероприятия и иметь комфортабельную зону отдыха. Поэтому наша задача подойти к этому комплексно и разработать самые современные методики", — рассказал Андрей Воробьев.