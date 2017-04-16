В Дубне значительно снизилось число "уклонистов" от военной службы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Об этом рассказал военный комиссар наукограда Михаил Фотин.

Военный комиссар Дубны, Талдома, Талдомского района, Дмитрова и Дмитровского района Михаил Фотин заявил в интервью телеканалу "360", что в наукограде в последнее время наблюдается снижение числа "уклонистов", не желающих идти на службу в российскую армию.

"Стало заметно меньше "уклонистов". Гораздо меньше, чем было два-три года назад", — заявил комиссар.

Он также перечислил причины, влияющие на количество призывников.

"Срок службы уменьшился — год, условия службы улучшились. Те, кто призван из Дубны, служат, в основном, в Московской области и в городах, районах, граничащих с ней. Родители могут навестить сына и вернуться домой довольно просто, в течение одного дня. Еще одно положительное изменение в информационном обеспечении — везде есть стенды с номерами телефонов, по которым можно звонить и жаловаться. Причем, доступны как номера телефонов командиров, так и тех, кто работает в надзорных органах — в военной прокуратуре и ее следственном отделе", — отметил Фотин.

В этом году в Дубне планируется призвать к военной службе 35 человек.



