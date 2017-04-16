Ямы и лужи засыпали песком с детской площадки в подмосковном Климовске

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители подмосковного Климовска обнаружили, что коммунальщики решили воспользоваться песком с детской площадки, чтобы засыпать лужи и ямы, расположенные там же. Они сфотографировали представителя управляющей компании,который выполнял "работы по благоустройству". Об этом сообщил телеканал "360".

Местные жители пожаловались на портал "Добродел" с просьбой разобраться в ситуации и привезти новый песок. Его должны были доставить 14 апреля, однако благоустраивать детскую площадку так никто и не стал.

Замглавы администрации г.о. Подольск Сергей Иванов заверил корреспондента телеканала, что ему прислали фотографии с подтверждением выполнения работы. В то же время он заявил, что "ходить и смотреть не входит в его обязанности".

Помимо этого на площадке находится штырь от убранного инфостенда, за который постоянно зацепляются дети. Эту проблему тоже решить довольно трудно, поскольку жители не знают, кому пожаловаться на ситуацию.