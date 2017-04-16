Мужчина пострадал при возгорании бани в Подмосковье

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пожар произошел в Щелковском районе в ночь на субботу.

Один человек пострадал при пожаре в бане в Щелковском районе Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в деревне Сдехово. Экстренные службы получили сигнал о возгорании в субботу, 15 апреля, в 23:09.

Пожар ликвидировали в 00:16. По данным ведомства, спасатели нашли на месте происшествия одного пострадавшего. Для тушения пожара привлекли две единицы техники и семерых человек.



