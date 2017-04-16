На Бородинском поле открылась "Вахта памяти"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Полторы тысячи поисковиков и учатников исторических клубов открыли сезон работ.

В Подмосковье открылась региональная "Вахта памяти". Она стартовала масштабной акцией в Можайском районе Подмосковья на Бородинском поле, где собрались полторы тысячи представителей различных исторических клубов и поисковиков. Об этом сообщил телеканал "360".

Активисты по традиции встречаются для открытия "Вахты памяти" на месте боевых событий, и Бородинское поле подходит для этого как нельзя лучше. Впервые на открытии присутствовали юнармейцы.

"Вахта памяти" — это целый комплекс работ по поиску и идентификации неподнятых тел погибших солдат в Подмосковье. Именно после дня открытии "Вахты" активисты снова отправляются в экспедиции.

Руководитель администрации Можайского района Илья Поночевный заявил, что мероприятия "Вахты памяти" пройдут по всему Подмосковью. Он также поблагодарил всех активистов, принимающих участие в акции.

"Сегодня на территории музея-заповедника "Бородинское поле" собрались более тысячи поисковиков и военно-исторических клубов из различных регионов нашей страны. Спасибо всем, кто поддержал акцию, и вечная память героям, павшим за мирное небо над нашими головами", — сказал он.

Отмечается, что закрытие "Вахты памяти" произойдет в ноябре. Тогда активисты подведут итоги сезона-2017 и подсчитают количество найденных безымянных захоронений и восстановленных имен погибших.



