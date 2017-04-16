В Новодевичьем монастыре состоялось пасхальное богослужение

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Полторы тысячи верующих пришли послушать проповедь и совершить крестный ход.

Традиционное пасхальное богослужение отслужил митрополит Ювеналий в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Службу и крестный ход посетили более 1,5 тысячи верующих, среди которых был и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он присутствовал вместе со своей семьей. Об этом сообщил телеканал "360".

На службе было много детей. В Успенском храме находились школьники, юные семинаристы и даже младенцы на руках молодых матерей. Для удобства малышей они предусмотрительно взяли с собой карематы и стульчики.

После полуночи митрополит Ювеналий раздал присутствующим на богослужении Благодатный огонь, а после зачитал огласительное слово архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.



