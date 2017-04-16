Должник попытался сгореть на глазах подмосковных приставов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Задолжавший гражданин России попытался поджечь себя перед судебными приставами в одном из СНТ Талдомского района Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на УФССП России по Московской области.

Мужчина должен был освободить дачный дом в пользу службы судебных приставов, но во время их визита облил себя и помещения бензином, заперся и зажег пламя.

Остановить начинающийся пожар смогли приставы вместе с сыном должника. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и пожарные.

После предотвращенного ЧП должник в итоге освободил жилой дом в тот же вечер.