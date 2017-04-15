450 сирот устроили в подмосковные семьи с начала года

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Приемные семьи имеют право на различные меры материальной поддержки.

450 сирот обрели семьи в Подмосковье в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Из 450 детей усыновлено 82 ребенка. Усыновление — форма устройства, при которой ребенок приобретает все права и обязанности родного, имущественные и неимущественные, в том числе жилищные права. Законом предусмотрены различные меры материальной поддержки приемных семей, размер выплат зависит от формы устройства", — рассказала Ольга Забралова.

В настоящее время усыновители получают единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей. Как отметила зампред подмосковного правительства, они имеют право на ежемесячное денежное пособие в размере 10 тысяч рублей.

"Жители Подмосковья, принявшие сироту в семью, могут рассчитывать и на бесплатную консультационную поддержку. В регионе действуют 73 службы сопровождения замещающих семей", — добавила Ольга Забралова.