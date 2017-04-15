"Мособлпожспас" проведет масштабную акцию в 22 муниципалитетах Подмосковья

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Участники открытых уроков по безопасности жизнедеятельности получат памятные призы.

Масштабную акцию по разъяснению жителям правил пожарной безопасности проведут специалисты пожарно-спасательных подразделений "Мособлпожспас" в 22 муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В рамках мероприятия пожарные проведут открытые уроки по безопасности жизнедеятельности. Они покажут, как правильно тушить пожар с помощью огнетушителя и специальных рукавов, помогут примерить снаряжение и продемонстрируют технические возможности пожарной автоцистерны", — рассказал Дмитрий Пестов.

По словам подмосковного зампреда, огнеборцы проведут детскую игру-эстафету "Отважный пожарный". Победители конкурсов получат призы с символикой противопожарно-спасательной службы. А участникам дадут ленточки сигнальных цветов пожарной безопасности.