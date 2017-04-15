Ждуна начали изготавливать из гжели в Московской области

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сейчас молодые художники предприятия работают над 350 фигурками интернет-мема.

Производственное объединение "Гжель" начало изготавливать фигурки популярного в интернете мема — Ждуна. В подмосковном варианте героя изображают в нарядном переднике и с чайником в руках. Об этом сообщил телеканал "360".

Сначала фигуру Ждуна из гжели изготовил мастер Дмитрий Коновалов. В интернете появился Ролик с работой художника, и спрос на сувенир мгновенно вырос.

По словам коммерческого директора предприятия "Гжель" Константина Беркова, это будет ограниченный тираж. Сейчас молодые художники предприятия изготавливают 350 фигурок популярного интернет-мема. Один гжельский Ждун стоит 2850 рублей.