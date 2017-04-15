В храме Иосифо-Волоцкого монастыря завершили часть реставрационных работ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Реставрацию уникальных фресок закончили в главном храме подмосковного Иосифо-Волоцкого монастыря спустя год. Об этом сообщил телеканал "360".

В храме были разрушены своды. Однако реставраторы спасли уникальные фрески, которым исполнилось более 100 лет.

Специалистов отбирали в Министерстве культуры России. За реставрационными работами следили насельник Сергий и представители ведомства.

К сожалению, фреску с изображением страшного суда на западной стене Успенского собора не удалось спасти от разрушения.

Реставрационные работы в подмосковном монастыре продолжат. В ближайшее время специалисты начнут расписывать нижний храм.