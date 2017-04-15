Студенты МО представят регион в 42 компетенциях финала WorldSkills Russia

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Студенты колледжей и вузов Московской области представят регион в 42 компетенциях финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia-2017. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Впервые в этом году вместо полуфиналов по федеральным округам прошли отборочные соревнования на право участия в финале. Соревнования были организованы по шести блокам компетенций в восьми отобранных экспертной комиссией регионах, в том числе в Подмосковье", — отметила Ольга Забралова.

Как отметила первый зампред правительства Подмосковья, в парке "Патриот" прошел отборочный этап по 11 компетенциям строительной отрасли.

"В финале чемпионата в Краснодаре подмосковные ребята представят регион в разных компетенциях, например, "ветеринария", "мехатроника", "прототипирование", "сварочные технологии", "промышленный дизайн", "информационные кабельные сети", "инженерный дизайн", — рассказала Ольга Забралова.

Конкурсанты поедут на финал Национального чемпионата, который пройдет в Краснодаре с 15 по 19 мая.