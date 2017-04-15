В Балашихе продолжатся работы по комплексному благоустройству

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Современные технологии и методики применили для благоустройства общественных пространств в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковной Главархитектуры Владислава Гордиенко.

"При проектировании пешеходной зоны на проспекте Ленина внедряется уникальный для России принцип "безпандусных проходов", целью которого является формирование одноуровневого тротуарного пространства на всем протяжении в едином мощении, без спусков на дворовых проездах. Уважительное отношение к пешеходам — неотъемлемая часть качественного благоустройства города", — рассказал Владислав Гордиенко.

По словам начальника Главархитектуры Подмосковья, грамотно спланированная система водоотведения поможет избежать образования луж на пешеходных улицах города, а остановки без заездных "карманов" повысят скорость автотранспорта.

"На проспекте Ленина располагаются основные точки притяжения жителей: администрация, кафе, рестораны, банки, магазины, поэтому при проектировании вдоль фасадов зданий предусмотрена зона, которая позволяет отделить входные группы, технические подвальные помещения от прогулочного маршрута. На пешеходной зоне эти участки обозначаются рисунком из окружностей, мощение в которых чередуется со вставками кустарника и многолетних цветников", — отметил главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин.