В Волоколамском районе Московской области построят девять молочных ферм

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Компания "TH RUS MILK FOOD" построит девять молочных ферм в Волоколамском районе Московской области. Первая ферма заработает осенью 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Это совместный крупнейший инвестиционный проект подмосковного правительства и вьетнамской компании "TH MILK". Более пяти миллиардов рублей инвестор вложит в производство молочной фермы.

"Это вертикально интегрированный холдинг, в котором будет как производственная база, то есть само поголовье и молоко, так и его переработка, включая его финальную переработку для потребителя в различных формах", — отметил зампред подмосковного правительства, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.