В Подмосковье в выходные заработают более 120 пасхальных ярмарок

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Более 120 пасхальных ярмарок откроют в Московской области в эти выходные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минпотребрынка Подмосковья Владимира Посаженникова.

"Производители предложат жителям региона продукцию к празднику — куличи и творожные пасхи, а также наклейки, красители, термонаклейки для украшения яиц и формы для выпекания. На многих ярмарках Подмосковья будет представлена церковная продукция из подмосковных монастырей, участниками ярмарок также станут церковные лавки", — рассказал Владимир Посаженников.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области, бесплатные мастер-классы для детей пройдут на пасхальном базаре в Одинцове, а на фирменной социальной ярмарке в Домодедове можно купить куличи по сниженной цене.