Житель Подмосковья во время пьяной ссоры до смерти избил приятеля

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 55-летнего мужчину в подмосковном Рошале. Он до смерти избил своего приятеля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Московской области.

По информации следствия, 31 марта во время пьяной ссоры преступник напал на 82-летнего мужчину. 11 апреля он умер в реанимации в городской больнице Рошаля.

Против преступника возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".