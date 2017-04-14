Стенд Подмосковья стал одним из самых популярных на салоне образования

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Стенд Московской области вышел в лидеры по посещаемости на Московском международном салоне образования (ММСО). Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя подмосковного правительства Ольги Забраловой.

На крупнейшем форуме, где ежегодно показываются передовые технологии, регион представил несколько успешных практик. Наибольший интерес вызвали внедрение принципа проектного управления в образовательных учреждениях и строительство типовых модульных школ.

"Нам не хватает площадей, чтобы показать все, что мы наработали за год и достигли. За четыре дня ММСО мы даем более 70 мастер-классов. Вчера мы показывали наши инновационные площадки, на поддержку которых наш регион — единственный в стране — выделяет 90 миллионов рублей. Инновационная площадка — это когда на базе учебного заведения апробируются лучшие практики. Когда 15-20 школ отрабатывают эту технику", — рассказала Ольга Забралова.

В пример зампред подмосковного правительства привела Королев. Здесь работает детский технопарк "Кванториум", который очень востребован среди специалистов. Туда приезжают за опытом из других регионов.