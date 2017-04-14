В Подольске слезоточивым газом отравились 14 гимназистов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Четырнадцать учеников отравились слезоточивым газом в 7-й гимназии подмосковного Подольска. Газ в учебном заведении распылил один из школьников. Детей отправили в городскую клиническую больницу для обследования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Школьная дирекция оперативно отреагировала на инцидент и поставила в известность о случившемся родителей и экстренные службы. В четверг, 13 апреля, в больнице оставались шесть гимназистов. В настоящее время ничто не угрожает жизни и здоровью детей.

Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.