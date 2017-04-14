Сергиево-Посадская прокуратура добилась возбуждения трех дел после ДТП

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Прокуратура Сергиева Посада добилась возбуждения трех уголовных дел после дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.

По результатам проверки выяснилось, что в нескольких случаях правоохранительные органы не стали возбуждать уголовные дела. Несмотря на то, что в результате аварий тяжело пострадали люди. Полиция также не проводила судебно-медицинские экспертизы.

Орган предварительного расследования возбудил три уголовных дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ход расследования будет контролировать прокуратура Московской области.