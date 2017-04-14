В Подольске 52-летняя перевозчица денег откусила мизинец грабителю

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. 52-летняя перевозчица денег из подмосковного Подольска откусила мизинец грабителю. Это и помогло региональным полицейским задержать преступника. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Московской области.

"Собралась я на работу, ночью это было. Подхожу к машине, а сзади на меня нападают, зажимают обхватывают сзади и рот, бьют по голове, выдергивают рюкзак. До такой степени бьют, что я от ужаса откусываю ему палец", — рассказала потерпевшая.

Несмотря на отчаянное сопротивление женщины двум преступникам удалось вырвать рюкзак, в котором находилось 600 тысяч рублей, распылив ей в лицо перцовый газ. Правоохранительные органы смогли задержать преступника благодаря откушенному фрагменту пальца.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают его подельника.