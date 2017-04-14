Во Дворце культуры "Подмосковье" открылся фестиваль спортивного кино

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. 15-й Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский" открылся во Дворце культуры "Подмосковье". Об этом сообщил телеканал "360".

"Одно дело — говорить о спорте, агитировать, а другое дело — посмотреть хорошие фильмы, которые созданы не только великими мастерами, но и про великих людей", — рассказала трехкратная олимпийская чемпионка, президент фестиваля спортивного кино "Красногорский", депутат Госдумы Ирина Роднина России.

В масштабном мероприятии участвуют режиссеры из 15 стран и 20 городов России. Они представили на суд жюри около 70 художественных и документальных картин. Оценивают конкурсантов актриса Юлия Высоцкая, спортивные комментаторы известные спортсмены и Яна Батыршина, Ольга Березуцкая, Ирина Слуцкая и продюсеры.

"Для меня это очень близко — и спорт, и телевидение. Поэтому буду оценивать по всем критериям. Буду честна. Так что обещаю быть абсолютно объективной", — отметила серебряный призер Олимпийских игр в Атланте по художественной гимнастике Яна Батыршина.

Лучшие российские и зарубежные фильмы покажут в кинотеатре "Иллюзион", Доме Русского Зарубежья, МЕГЕ "Белая дача" в Москве, а также в Красногорске, Клину, Орехово-Зуеве, Зарайске, Одинцовском районе и поселке Горки-2. Картины можно будет посмотреть бесплатно с 13 по 20 апреля.