В Дубну на сборы со всего Подмосковья приехали кинологи с собаками

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кинологи с собаками приехали на сборы в подмосковную Дубну. Об этом сообщил телеканал "360".

Впервые в дубненском центре кинологической службы обучение проходят представители почти всех служебных пород: немецкая, восточно-европейская овчарка, лабрадор, малинуа и ризеншнауцер. Это во многом усложняет ситуацию, так как преподаватели должны подобрать правильные методы для тренировки, чтобы учесть темперамент животного и его породу.

В течение трех месяцев обучали собак поиску наркотических веществ и взрывчатки, а также следовой работе. После сдачи экзаменов они становятся настоящими специалистами и отправляются для работы в родной город.

Особенность кинологических сборов заключается еще и в том, что в этом году на обучение привезли собак-новичков. Постепенно их приучили работать, не обращая внимания на помехи и внешние раздражители.