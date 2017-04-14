В Подмосковье из коммунальной хартии убрали восемь управляющих компаний

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Восемь управляющих компаний изгнали из коммунальной хартии в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Хартия — это оригинальное изобретение подмосковного правительства. В документе обозначены необходимые нормы, которые должны выполнять коммунальщики. Это соглашение по собственному желанию подписали 600 обслуживающих организаций. Спустя год восемь из них изгнали из рейтинга.

После исключения управляющие организации не оштрафуют, но их репутация точно будет испорчена. Подобное обстоятельство может способствовать лишению лицензии.

Управляющие компании должны исправить все предписания от подмосковной Госжилинспекции за полгода, чтобы реабилитироваться.