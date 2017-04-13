Карту воинских захоронений времен ВОВ создадут в Московской области

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Карту воинских захоронений времен Великой Отечественной войны создадут в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олега Жолобова.

Для создания воинских захоронений понадобится провести их качественное обследование. По словам представителей поисковых отрядов, на эти работы потребуются дополнительные затраты, чтобы приобрести необходимую технику и спецснаряжение.

"Госдума в настоящее время рассматривает законопроект об изменениях в законе "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества". Комитет до 30 апреля направит свои предложения к данному законопроекту, которые предварительно будут согласованы с поисковыми отрядами", — рассказал Олег Жолобов.