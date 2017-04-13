На организацию дистанционного обучения детей-инвалидов выделили 33 млн

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 33 миллионов рублей выделят на организацию дистанционного образования детей-инвалидов в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

С помощью дистанционных образовательных технологий обучается 697 детей в школах-интернатах и 800 ребят в детских домах-интернатах. В Московской области обучается более 17 тысяч детей с ОВЗ (в коррекционных школах) и более 10 тысяч — детей-инвалидов.

Для детей с нарушениями зрения, слуха, тяжелыми нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью созданы специальные условия для получения образования в 68 школах для обучающихся с ОВЗ, в том числе с круглосуточным пребыванием детей — 39.

Для детей создадут доступную среду для образования. Необходимо расширить дверные проемы, установить визуальные знаки на дверях и ступеньках для слабовидящих детей и монтировать пандусы на входах в школы. В регионе уже установлены современные ограждения с непрерывными поручнями, оборудованы санитарные зоны для детей-инвалидов и реконструированы лестницы.