Госадмтехнадзор проконтролирует детские лагеря в Подмосковье

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Госадмтехнадзор проверит чистоту, порядок и безопасность подмосковных лагерей перед началом летнего периода в середине мая 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу начальника надзорного ведомства Московской области Татьяны Витушевой.

"У нас проверки детских лагерей в этом году переданы именно Госадмтехнадзору от МЧС. Поэтому мы смотрим не только на чистоту и порядок детских оздоровительных лагерей на территории нашего региона, но и на безопасность. Вот в этих направлениях мы и начинаем работать с середины мая", — рассказала Татьяна Витушева.

Как отметила руководитель подмосковного Госадмтехнадзора, детские лагеря также будут проверять в течение всего лета.