Практика создания проектных офисов при регправительстве продолжается в МО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Центр бюджетного строительства в Московской области сопровождает более 500 проектов на разных стадиях реализации. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра строительного комплекса Подмосковья Сергея Пахомова.

Подмосковный центр позволяет упростить подготовительные процедуры и сократить сроки реализации социально значимых проектов, а также повысить уровень обеспеченности подмосковных жителей инфраструктурными объектами.

"Такой подход проектного управления позволит полностью сопровождать реализацию социальных бюджетных объектов: от определения потребности в том или ином объекте до начала его функционирования. На сегодняшний день Центр бюджетного строительства сопровождает свыше 500 проектов, которые находятся на разных стадиях реализации", — рассказал Сергей Пахомов.

По словам министра, центр бюджетного строительства позволяет централизовать управление социально значимыми проектами.

"На сегодняшний день определены основные пять направлений по строительству социальных объектов, среди которых школы, дошкольные образовательные учреждения, здравоохранение, спорт, культура", — отметил Сергей Пахомов.

Проектный офис позволил ЦБС уйти от последовательной системы взаимодействия и согласования между ведомствами. Теперь все вопросы решаются коллегиально на одной площадке подмосковного центра. Это позволило уменьшить сроки строительства до 25 процентов.